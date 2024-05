Paola Durante abre canal de YouTube para dar su versión de la muerte de Paco

Paola Durante, conocida por su implicación en el caso de la muerte del famoso presentador Paco Stanley, ha decidido abrir su propio canal de YouTube para dar a conocer su versión de los hechos.

A partir de este miércoles, a las 9 de la noche, la ex modelo publicará un capítulo semanal en su canal @quienes_paola.

“Por este canal voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar callada. Haré comentarios reales, no actuados. Desmentiré lo que deba. Confirmaré lo que sepa”, dijo.

¿De qué hablará en su canal?

El canal de YouTube de Paola Durante servirá como plataforma para que ella aborde su perspectiva sobre la muerte de Paco Stanley, desmintiendo rumores y confirmando hechos que ella considera verídicos. Cada capítulo estará dedicado a diferentes aspectos de su experiencia y su versión de los eventos que han marcado su vida.

El anuncio de Durante coincide con el reciente estreno de la serie ‘¿Quién lo mató?’ en Prime Video, que narra la historia del asesinato de Stanley a través de seis episodios.