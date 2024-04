Ovy On The Drums le pone play a 'Cassette 01' con Myke Towers

El productor y músico colombiano Ovy On The Drums ha colaborado con las máximas estrellas de la música urbana, pero le hacía falta su propio álbum, hasta que lo consiguió de la mano de Myke Towers. Ahora podría iniciar toda una serie con otros artistas.

Ovy quien ha sido productor de Karol G, Enrique Iglesias, Zion y Lennox, Camilo, Ozuna, Prince Royce, Peso Pluma, Ed Sheeran y Piso 21, convocó a Towers para protagonizar su primer EP titulado “Cassette 01”.

“Yo sí usé casetes en el walkman”, dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Guatemala, donde fue artista principal del festival Gallo Evolution 2024 junto con Jhay Cortez.

“Me parece una genialidad volver a traer el casete a la actualidad… Un niño de 15 años no sabe qué es un casete y justamente causar esa curiosidad y que la gente aprenda y sepa que el casete es muy importante a través de la historia de la música y como que también es algo nostálgico”, agregó.

La relación con Towers es de años, con Ovy previamente había lanzado “Tendencia global” con Blessd y “Almas gemelas”.

“Es un artista que admiro mucho, es un hermano y las colaboraciones que conseguimos para el casete son increíbles”, dijo Ovy. “Somos colegas, somos amigos”.

En el álbum, se vuelven a encontrar con Blessd en el tema “Godiva” para el cual también convocaron a Ryan Castro y cuya letra, escrita principalmente por Towers, habla de un enamorado que le regalaba chocolates godiva a su chica. “A mí eso me llamó mucho la atención”, dijo Ovy sobre esa rima.

La confianza entre Ovy y Towers es tan grande que el cantante fue quien llevó a que se ampliara el EP de cinco a seis pistas para incluir “Tu cuerpo me llama”, uno de los temas que interpreta en solitario.

“La teníamos en las primeras veces que yo trabajé con él (Towers) en mi vida, estaba ahí guardada”, recordó Ovy. “Myke quería que esta canción saliera porque siempre le ha gustado mucho”.

En “Pobre Diabla”, Ovy hizo con el título un pequeño homenaje a la “Pobre Diabla” de Don Omar, pero a la vez es una canción totalmente diferente en cuanto a su letra y música.

“Es un ritmo totalmente alterno a lo que Ovy on the Drums puede hacer, pero también es algo que me caracteriza mucho, el hacer cosas diferentes”, señaló el productor, quien también estuvo detrás del éxito “Provenza” de Karol G.

“Son ritmos que ni sé qué había hecho, cuando hice ‘Provenza’, lo mismo me pasa con ‘Pobre Diabla’ como que no sé cómo se llama lo que hice, pero suena muy diferente, suena rico y por eso es como una de mis canciones favoritas”.

En Gallo Evolution, Ovy aprovechó para presentar algunas de las canciones de “Cassette 01”, que también tiene como invitados a Saiko y La Joaqui, en vivo. Dijo que también planeaba llevarlas a sus próximas presentaciones en Europa, pues tiene curiosidad de ver la reacción del público.

El EP tiene una serie de videos grabados en Miami que cuentan una historia ficticia de Ovy y Towers, que comienza cuando ellos son adolescentes y venden casetes pirata.

“Es muy brutal la historia, la verdad, y feliz de tener también este concepto y esa parte audiovisual del casete muy duro”, dijo Ovy. “Es como cuando se alinean los planetas, se alineó todo, todo mundo, todos los artistas, se conectaron con este proyecto y se dio muy fácil la verdad”.

Al ser un productor tan reconocido a Ovy, cuyo nombre verdadero es Daniel Oviedo, lo único que le costó trabajo para su álbum fue abrir espacio en la agenda para realizarlo.

“Por hacer este casete no tuve casi participación en el segundo álbum de Karol G”, afirmó sobre “Mañana será bonito (bichota season)”, el álbum compañía del multipremiado “Mañana será bonito” de Karol G, en el que Ovy fue productor ejecutivo y el cual ganó el Latin Grammy al álbum del año y el Grammy al mejor álbum de música urbana.

“La única canción que hice de cero fue ‘Qlona’ con Peso porque estaba enfocado en ‘Cassette 01’ con Myke”, señaló. “Qlona” logró colocarse entre las 10 canciones más escuchadas de varios países de América Latina y a nivel global en Spotify en 2023. “S91” y “DISPO” con Young Miko fueron otros de los temas de “Bichota Season” en los que colaboró Ovy, pero explicó que lo habían trabajado originalmente para “Mañana será bonito”.

“A veces toca sacrificar y dejar de trabajar en otros proyectos que también son superimportantes por trabajar en este nuevo concepto de Ovy on the Drums”, señaló. “Quisiera tener como treinta manos y cinco cabezas y trabajo en todos los proyectos al mismo tiempo sin problema”.

Lo que es un hecho es que Ovy seguirá muy ocupado con la cabeza y las manos que ya tiene.

“Por ahí me escribieron varios artistas para preguntarme ‘¿cuál es mi número de Cassette?’”, dijo.