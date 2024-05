Osorio busca a Cristian Castro para papel importante en 'Aventurera'

Juan Osorio está cada vez más listo para el lanzamiento de "Aventurera" y busca hacerlo a lo grande. Durante una entrevista para "Ventaneando" el productor aseguró que busca integrar al cantante Cristian Castro a su elenco.

"Oye Cristian, en buena onda, nada te cuesta, que eres famoso, triunfador, exitoso, ¿móchate no?, cóbrame poquito y vente para acá... Por supuesto, imagínatelo a él del Lucio 'El guapo', le queda muy bien, a parte lo disfrutaría, o sea, nada más con que me hiciera unas 10 funciones ya estaría del otro lado", dijo Osorio.

Por otro lado, Juan Osorio dejó claro que no consideraría a Pablo Montero para este proyecto.

El productor expresó sus reservas debido a experiencias pasadas con el cantante, específicamente durante la producción de la serie “El último rey: el hijo del pueblo”, basada en la vida de Vicente Fernández. Osorio comentó con humor y cierto nerviosismo: “Me da nervio, ¿qué tal si no llega? Me da mucho nervio, me vaya a decir que sí viene y a la mera hora me deja plantado, como novia de pueblo”.

Además de hablar sobre "Aventurera", Osorio mostró su apoyo a María Elena Placencia y Manuel Monge, hija y nieto de la fallecida Carmen Salinas, quienes están trabajando en una bioserie sobre la icónica actriz. Osorio recordó que había discutido este proyecto con Salinas antes de su fallecimiento y que ella deseaba que él lo produjera.