Los Ángeles.– Después de los devastadores incendios forestales que arrasaron Los Ángeles, se celebra la 97.ª edición de los Premios Óscar .

Al igual que los Grammy y otras entregas de premios de este año, la ceremonia se verá transformada por los incendios y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha comprometido a ayudar a sus miembros y a la comunidad cinematográfica en general a recuperarse.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el espectáculo de este año:

¿Cuando son los Oscar?

Los Premios de la Academia se entregarán el domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El espectáculo, que será transmitido en vivo por ABC, está programado para comenzar a las 7 p. m., hora del este de Estados Unidos, o a las 4 p. m., hora del Pacífico.

¿Se transmitirán los Oscar en streaming?

Por primera vez, los Oscar se transmitirán en vivo por Hulu. También puedes verlos a través de Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV. Con la autenticación de tu proveedor, puedes verlos en ABC.com y la aplicación ABC.

¿Quién presenta los Oscar?

Conan O'Brien será el presentador de los Premios de la Academia por primera vez. O'Brien, el presentador de programas nocturnos convertido en podcaster y ocasional estrella de cine, dijo tras el anuncio: "Estados Unidos lo exigió y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, voy a presentar los Oscar".

¿Cómo han alterado los incendios forestales el espectáculo?

Los incendios forestales que consumieron grandes partes de Los Ángeles a principios de enero llevaron a algunos a pedir la cancelación de los Premios de la Academia . La academia pospuso dos veces el anuncio de las nominaciones, pero nunca aplazó la fecha del 2 de marzo de la ceremonia. Los líderes de la Academia han argumentado que el espectáculo debe seguir adelante, por su impacto económico en Los Ángeles y como símbolo de resiliencia.

Los organizadores han prometido que los premios de este año “celebrarán el trabajo que nos une como comunidad cinematográfica global y reconocerán a quienes lucharon tan valientemente contra los incendios forestales”.

Aun así, los incendios han mermado en gran medida la habitual efervescencia de la temporada de premios de Hollywood. La academia de cine canceló su almuerzo anual de nominados.

Para muchos de los involucrados en los Oscar, los incendios se han sentido profundamente. La casa de O'Brien en Pacific Palisades sobrevivió, pero su familia no ha podido regresar a ella. La asistente de O'Brien y copresentadora del podcast, Sona Movsesian, perdió su hogar.

“Conozco a muchas personas que perdieron sus hogares y yo tuve muchísima suerte”, dijo O’Brien a The Associated Press. “Queremos asegurarnos de que ese programa refleje lo que está sucediendo y que pongamos de relieve a las personas adecuadas de la manera adecuada”.

¿Quién se presentará en los Oscar?

La semana pasada se sumaron más estrellas a la lista de presentadores, entre ellas Selena Gomez, Oprah Winfrey, Joe Alwyn, Goldie Hawn, Ben Stiller, Ana de Armas, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp y Connie Nielsen. Se unirán a Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang, así como a los ganadores de interpretación del año pasado (Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph) en el escenario de los Oscar. Aunque la academia dijo inicialmente que recuperaría el estilo de los "cinco fantásticos" para presentar los premios de interpretación, con cinco ganadores anteriores por categoría, los organizadores habrían abandonado esos planes para la ceremonia de este año. Nick Offerman también participará como anunciador de los Oscar.

¿Habrá alguna actuación?

La academia ha anunciado que, a diferencia de años anteriores, esta vez no se interpretarán las canciones originales nominadas, aunque eso no significa que no habrá música.

Doja Cat, LISA de Blackpink, Queen Latifah y RAYE serán parte de "actuaciones sensacionales que celebran a la comunidad cinematográfica y algunas de sus leyendas", anunciaron los productores el lunes, al igual que Cynthia Erivo y Ariana Grande de "Wicked". (Las canciones de "Wicked" no eran elegibles para la mejor canción ya que, al provenir del musical de Broadway, no son originales de la película). El Los Angeles Master Chorale también aparecerá.

¿Qué está nominado a mejor película?

Las 10 nominadas a mejor película son: “Anora”; “The Brutalist”; “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Dune: Part 2”; “Emilia Pérez”; “I'm Still Here”; “Nickel Boys”; “The Substance”; “Wicked”

¿Cómo puedo ver las películas nominadas al Oscar?

Algunas de las películas nominadas aún están en los cines, pero muchas de las nominadas al Oscar de este año se pueden ver en varias plataformas. AP tiene esta guía práctica para ayudarte a preparar tu lista de películas para los Oscar .

¿Quiénes son los favoritos?

Más que en otros años, esa es una pregunta difícil, pero había surgido un favorito después de que “Anora” se llevara los premios principales en los premios del Sindicato de Productores, el Sindicato de Directores y el Independent Spirit. La carrera por el premio a la mejor película se había visto inusualmente abierta, con “Anora”, “Conclave”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown” y “Emilia Pérez” con esperanzas legítimas de ganar, esperanzas que para “Conclave” aumentaron aún más con su victoria en el premio al mejor elenco del Sindicato de Actores de Cine.

En las categorías de interpretación, Demi Moore (“The Substance”) es la favorita para la mejor actriz, aunque los premios BAFTA e Independent Spirit de Mikey Madison por “Anora” hacen que la competencia sea más fuerte. Adrien Brody (“The Brutalist”) es el más probable ganador del premio al mejor actor, aunque el ganador del SAG Timothée Chalamet podría amenazarlo, mientras que Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”) es la favorita para la mejor actriz de reparto y Kieran Culkin (“A Real Pain”) es el favorito para el premio al mejor actor de reparto. Sin embargo, ninguno de esos premios se considera definitivamente asegurado.

¿Qué pasa con... 'Emilia Pérez'?

“Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, un narcomusical sobre un capo de la droga mexicano que se somete a una cirugía de afirmación de género, llega con 13 nominaciones . La película, en un momento, parecía la mejor oportunidad de Netflix hasta el momento para conseguir que el servicio de streaming consiga su primera victoria como mejor película. Su estrella, Karla Sofía Gascón , hizo historia al convertirse en la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar.

Pero ninguna nominada ha tenido una campaña de los Oscar más complicada después de las nominaciones . Después de que se revelaran viejos tuits ofensivos de Gascón, la actriz emitió una disculpa. Sin embargo, las consecuencias han dañado gravemente una película que ya era una contendiente divisiva y llevaron a Netflix a reorientar radicalmente su decadente campaña.