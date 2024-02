'Oppenheimer' y Lily Gladstone ganan en los SAG

“Oppenheimer” continuó abriéndose paso en la temporada de premios de Hollywood el sábado, al ganar el premio mayor, a mejor elenco, además de cosechar estatuillas para Cillian Murphy y Robert Downey Jr., en la 30a edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG).

A medida que se aproximan los Premios de la Academia, la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, que ya ganó en los Globos de Oro y los BAFTA, se ha visto cada vez más como la favorita. Los Premios SAG, uno de los predictores más exactos para los Oscar, se sumaron al impulso de “Oppenheimer”, la principal nominada a los Premios de la Academia, con 13 menciones.

Los SAG se transmitieron por primera vez en vivo por Netflix, siendo la primera gran entrega de premios de Hollywood transmitida exclusivamente en un servicio de streaming. Eso hizo llevó a algunos ajustes significativos a las tradiciones ancestrales de tales ceremonias. No había anuncios. Se podían decir groserías. (“No digas nada que no dirías frente a Oprah”, dijo Idris Elba). Y los ganadores fueron entrevistados tras bambalinas.

Aunque los SAG no siempre significan el éxito de los Oscar. Dos de los últimos cinco ganadores del gremio “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) y “Black Panther” perdieron en los Premios de la Academia. Pero en los últimos dos años, los cinco premios principales del SAG -mejor elenco y los cuatro ganadores de actuación en cine- han mantenido correspondencia con los eventuales ganadores del Oscar, incluidos los elencos de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) y “CODA”. Las votaciones para los Oscar concluyen el martes.

Eso podría significar que los SAG ofrecieron un adelanto de los Oscar en dos de las contiendas más reñidas: mejor actor y mejor actriz.

La victoria más emocionante de la noche fue para Lily Gladstone como actriz protagónica en “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese. Ninguna categoría ha sido más disputada, con analistas divididos en partes iguales entre Gladstone y Emma Stone por “Poor Things” (“Pobres criaturas”).

Pero Gladstone ganó el sábado y la multitud estalló en una ovación. Stone también se puso de pie y aplaudió vigorosamente. El caso de Gladstone es el que quizá pone más en juego en comparación con cualquier otro contendiente al Oscar de este año. Su victoria sería la primera para una indígena estadounidense.

“Traemos empatía a un mundo que tanto la necesita”, dijo Gladstone. “Es muy fácil distanciarse. Es muy fácil cerrarse, dejar de sentir. Y todos nosotros seguimos sintiendo con valentía. Y eso humaniza a las personas. Eso saca a la gente de las sombras. Aporta visibilidad”.

Murphy y Paul Giamatti de “The Holdovers” (“Los que se quedan”) se habían considerado en una competencia codo a codo. Pero Murphy ha ganado en los SAG, los BAFTA y los Globos, lo que sugiere que tiene una clara ventaja de cara a los Premios de la Academia.

Robert Downey Jr. y Da’Vine Joy Randolph ganaron por sus actuaciones de reparto, lo que también consolidó su estatus como favoritos al Oscar.

Downey Jr., que recibió con este su primer SAG por un papel cinematográfico por su actuación en “Oppenheimer”, sonrió al aceptar el trofeo.

”¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué las cosas parecen ir a mi manera?”, dijo Downey Jr. “A diferencia de mis compañeros nominados, nunca me cansaré del sonido de mi propia voz”.

La actuación de Randolph en “The Holdovers”, de Alexander Payne, ha sido un papel decisivo para el actor de 37 años. Ahora, parece estar a punto de ganar el Premio de la Academia.

“A todos los actores que todavía esperan su oportunidad, déjenme decirles: su vida puede cambiar en un día”, dijo Randolph. "No es una cuestión de si, sino de cuándo. Sigan adelante”.

Después de más de dos décadas transmitiéndose en TNT y TBS con una audiencia cada vez menor, Netflix adquirió los derechos de transmisión de los SAG a principios de 2023. Netflix, que desde hace años es una importante fuerza en la temporada de premios, resultó ser también anfitrión.

“Me muero de ganas de llegar a casa y que Netflix me recomiende este programa basado en todas las otras cosas en las que me veo”, bromeó Elba, quien fungió como maestro de ceremonias de facto.

Los premios de televisión fueron en gran medida para los mismos programas que han arrasado en los Emmy y los Globos de Oro: “The Bear” (mejor elenco de serie de comedia, Jeremy Allen White, Ayo Edebiri); “Beef” (Ali Wong, Steven Yeun); y el elenco de “Succession”.

Una excepción fue el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien ganó el premio al mejor actor en una serie dramática por “The Last of Us” sobre un trío de estrellas de “Succession”, convirtiéndose así en el primer actor nacido en Latinoamérica en ser galardonado en la categoría.

“Esto está mal por varias razones”, dijo Pascal visiblemente sorprendido. “Estoy un poco borracho. Pensé que podía emborracharme”.

Los Premios SAG de este año siguen a una agotadora huelga de meses en la que el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) libró una amarga batalla para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Gran parte del paro laboral fue provocado por los cambios en la industria del cine y la televisión provocados por el streaming, un cambio radical liderado por Netflix.

“Su solidaridad animó a los trabajadores de todo el mundo, desencadenando lo que siempre será recordado como ‘el caluroso verano laboral’”, dijo Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA. “Este fue un momento trascendental en la historia de nuestro sindicato

Barbra Streisand mantuvo a la audiencia en una atención embelesada mientras recibía el premio a la trayectoria, presentado por Jennifer Aniston y Bradley Cooper.

“Recuerdo haber soñado con ser actriz cuando era adolescente sentada en mi cama en Brooklyn con un bote de helado de café y una revista de películas”, dijo Streisand, quien recordó haber quedado paralizada por “mi primer amor”, Marlon Brando.

Streisand también se tomó un momento para celebrar a los pioneros judíos de Hollywood.

“Ahora sueño con un mundo en el que esos prejuicios sean cosa del pasado”, dijo.

La ceremonia del sábado es una de las incursiones más significativas de Netflix en eventos de transmisión en vivo. El servicio de streaming ha presentado previamente un especial de comedia en vivo de Chris Rock, un torneo de golf de celebridades y un episodio de reunión en vivo de “Love Is Blind”, este último se vio empañado por dificultades técnicas. Pero el servicio se prepara para más, el 3 de marzo, transmitirá un evento de tenis en vivo.