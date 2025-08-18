'Ocupo más haters'; este fue el último video del Alucín antes de ser asesinado

Ciudad Juárez.– La Muerte del influencer sinaloense Camilo Ochoa, mejor conocido como "El Alucín", volvió a cimbrar el mundo de las redes sociales y se sumó a la lista de otros creadores de contenido del estado norteño que han muerto de manera violenta a menos de grupos del crimen organizado.

El influencer, célebre por hablar abiertamente de sus nexos con el narcotráfico, fue ejecutado a tiros en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. Su muerte, un reflejo de las mismas historias que solía contar, ya es investigada a fondo por las autoridades.

Otro de los aspecto que más llamó la atención fue que su nombre estaba en la lista que se distribuyó por la ciudad de Culiacán en donde lo señalaban por tener nexos con grupos del narcotráfico, en donde también aparecía el hermano de Markitos Toys, quien fue asesinado en Baja California, entre otros creadores de contenido, como el Gordo Peluci.

Tras la noticia de su muerte, se ha vuelto viral el último video en sus redes sociales.

En el reel más reciente que subió, apenas unas 18 horas antes de su muerte, el influencer comentó lo complicado que se le hacía escoger qué ponerse para salir. La razón: tenía demasiadas prendas, tenis, gorras y accesorios, lo que convertía cada decisión en un dilema.

En el video, dejó ver un clóset saturado de ropa, con pilas de pantalones, camisas y gorras apiladas sobre muebles y tocadores. También señaló que no era fan de los modelos de pantalón más recientes, ya que la mayoría terminaba entallado.

"Una ching*, no sé qué gorra ponerme, ésta de Hat Club son las que más me han gustado, no sé qué gorras ponerme, tengo un cagader*, no sé que calzado ponerme, ching*da madre, es una ching*, osea ahorita me quería poner éste pantalón, me iba a poner éste pantalón que está nuevecito y pinches diseñadores cada vez hacen los pantalones, de cualquier marca, los put*s pantalones bien de aquí, bien de acá y de acá empieza a entubarse y parecía torero, no mam*s no me gusta esa madre, chavo ruco pues no".

Lo que nadie imaginó es que ese clip se convertiría en su despedida digital. Horas más tarde, el creador de contenido fue asesinado y hallado en condiciones trágicas. En el video, sin embargo, se le veía relajado y de buen ánimo.