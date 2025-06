'Nunca me había sentido tan mal'; hospitalizan de urgencia a Nicola Porcella

Ciudad de México.– El conductor, actor y cantante peruano Nicola Porcella fue hospitalizado de urgencia luego de tener problemas de salud, dieron a conocer sus compañeros del matutino "Hoy", lo que despertó preocupación entre sus seguidores.

La situación pronto generó especulaciones, sin embargo, se dio a conocer que fue dado de alta luego de que se trató de un problema no grave.

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron súper bien, estaba tranquilo aunque no paraba de vomitar”, contó en entrevista para el matutino.

Según el también conductor, se enfermó tras comer un pescado en malas condiciones.

“Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear, no podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”, contó.