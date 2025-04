'Nunca me había pasado'; Jorge Losa sufre violento asalto en su auto

Ciudad de México.- El actor, cantante y conductor español Jorge Losa fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México después de que contó cómo fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras viajaba en su vehículo por calles de la capital del país.

El artista contó que se sentía muy afortunado de poder contar su anécdota, pues durante el asalto se sintió aterrado y no creyó que pudiera salir de ahí a salvo, afortunadamente, logró conservar su celular, con el que pudo hacer la denuncia.

De acuerdo con las declaraciones del actor, Losa transitaba junto a un acompañante por avenida Jalisco, en el Periférico de la CdMx, cuando al cruzar un puente con mucho tráfico y las ventanas abiertas, ocurrió el temido asalto.

Recordó que a ambos les apuntaron con un arma, infundiéndoles terror, y comenzaron a despojarlos de sus pertenencias. Su amigo incluso tenía el cañón del arma apuntándole directamente al pecho.

"Yo no sé si duró un minuto o 30 segundos para mí, pero se siente como si fuera una vida en ese momento. Nunca me habían puesto una pistola adelante, a mi compañero lo encañonaron en el pecho, lo que te piden 'dame celular, no se qué, relojes' y en lo que te estas quitando todo no puedes dejar de ver el cañón del arma".