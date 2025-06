Nuevos miembros de la academia de cine incluyen a Ariana Grande y Jason Momoa

Nueva York.- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas invitó a 534 nuevos miembros este jueves, sumando a sus filas a recientes nominados al Oscar y muchos más al club más exclusivo de Hollywood.

La nueva clase de votantes del Oscar incluye a varias estrellas como Dave Bautista, Jason Momoa, Aubrey Plaza, Danielle Deadwyler y Andrew Scott. Ellos, junto con cineastas, profesionales técnicos y ejecutivos, elevarán el total de miembros de la academia de cine a 11 mil 120, con 10 mil 143 miembros votantes.

Es la membresía más grande que ha tenido la academia. Desde la reacción de #OscarsSoWhite, por la abrumadora mayoría de nominados blancos, la academia de cine ha añadido miles de miembros para hacer crecer sus filas y diversificar su cuerpo de votación. La clase de este año es 41 por ciento femenina, 45 por ciento de comunidades subrepresentadas y 55 por ciento provenientes de países fuera de Estados Unidos.

Esos nuevos miembros harán que toda la academia sea 35 por ciento mujeres, 22 por ciento de comunidades subrepresentadas y 21 por ciento internacional.

"Estamos encantados de invitar a esta distinguida clase de artistas, técnicos y profesionales a unirse a la Academia", dijeron el director ejecutivo de la academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang, en un comunicado. "A través de su compromiso con la cinematografía y con la industria cinematográfica en general, estos individuos excepcionalmente talentosos han hecho contribuciones indelebles a nuestra comunidad global de cineastas".

Se enviaron invitaciones a 91 nominados al Oscar y 26 ganadores, incluyendo a la ganadora a mejor actriz Mikey Madison de “Anora” y al ganador a mejor actor de reparto Kieran Culkin de "A Real Pain" ("Un dolor real"). Los recientes nominados que fueron invitados incluyen a Ariana Grande, Jeremy Strong, Sebastian Stan y Monica Barbara. Gints Zilbalodis, el director de la mejor película animada “Flow", se unirá a la rama de animación.

La actriz brasileña Fernanda Torres de “Ainda estou aquí” (“Aún estoy aquí”) y la actriz mexicana Adriana Paz de “Emilia Pérez” fueron igualmente incorporadas. Los directores David Pablos de “Las elegidas” y Albert Serra de “Història de la meva mort” también formarán parte de la academia, junto con el animador mexico-canadiense Rodrigo Perez-Castro de “Koati”.

Otros cineastas que se sumarán a la academia incluyen a Mike Flanagan de “Doctor Sleep” ("Doctor Sueño"), Azazel Jacobs “His Three Daughters” ("Las tres hijas"), Brady Corbet de “The Brutalist” ("El brutalista"), Coraline Fargeat de “The Substance” ("La sustancia"), Jane Schoenbrun de “I Saw the TV Glow”, Halina Reijn de “Babygirl” y Gia Coppola de “The Last Showgirl”.

Payal Kapadia “All We Imagine As Light” ("La luz que imaginamos"), Lena Waithe de “Queen & Slim” y Greg Kwedar y Clint Bentley de “Sing Sing” fueron todos invitados a la rama de escritores. En la rama de música, los nuevos miembros incluyen a Brandi Carlile de “Elton John: Never Too Late”, Branford Marsalis de “Rustin” y Youssou N’Dour de “Youssou N’Dour: I Bring What I Love”.

Los dos últimos presentadores de los Oscar — Jimmy Kimmel y Conan O'Brien — también fueron invitados como miembros. Después de una transmisión bien recibida que atrajo a 19,7 millones de espectadores, O'Brien regresará para presentar los Premios de la Academia 2026 el 15 de marzo.

También habrá algunas reglas nuevas para los miembros de la academia de 2025.

Por primera vez, se requerirá que vean todas las películas nominadas de cada categoría para votar en la ronda final de votación del Oscar. Este año, se votará una nueva categoría de premios para mejor casting (selección de reparto) que será otorgada en los próximos Oscar. La academia también ha establecido un nuevo Oscar para diseño de acrobacias, pero no se otorgará hasta 2028.