Nueva lista revisa la diversidad e inclusión en series de TV

Los cientos de series de televisión abierta, cable y streaming de Estados Unidos, y los productores ejecutivos que las crean, son objeto de una nueva lista que las califica por la diversidad e inclusión de las personas que trabajan tanto en la pantalla como detrás de cámara.

Cargando...

La Lista de Inclusión para la programación episódica, que será publicada el jueves por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California y la Fundación Adobe, clasifica las 100 series de televisión abierta y cable con mayor puntuación que se emitieron en la temporada televisiva 2021-2022 y las 100 series de plataformas de streaming mejor calificadas entre 2021 y 2023, además de enumerar a los productores ejecutivos que obtuvieron la puntuación más alta en todos sus programas en ese período.

Es una forma de celebrar a los productores y programas que se esfuerzan para que la industria de la televisión sea más acogedora, así como de resaltar que aún queda mucho trabajo por hacer, dijo Stacy L. Smith, fundadora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg, que también ha publicado informes sobre la inclusión en la industria cinematográfica.

“Es importante decir, aquí están los programas, porque le dice al resto del mundo que no hay excusas. Se puede hacer”, dijo Smith a The Associated Press.

Cargando...

Los programas con mayor puntaje de televisión abierta y cable incluyeron las series “Queen Sugar”, sobre un grupo de hermanos negros en Louisiana, y “The Baby”, sobre una mujer sin hijos que termina con un bebé misterioso. Los mejores resultados de las plataformas de streaming incluyeron ofertas como “Raising Dion”, sobre una madre negra y su hijo, y “Gentified”, sobre primos mexico-estadunidenses.

En la lista de productores están incluidos Greg Berlanti, Sarah Schecter, Ava DuVernay, Reese Witherspoon, Mindy Kaling y Charles King.

Para compilar las calificaciones, la Iniciativa de Inclusión ideó un sistema de puntuación. En la pantalla, el elenco regular de la serie fue calificado por la representación de género, raza y etnia, edad, discapacidad e integrantes de la comunidad LGBT+. Detrás de escena, 10 puestos, incluidos director, guionista, productor, director de casting y director de vestuario, fueron calificados por género, raza y etnia. La puntuación total más alta posible fue de 15. “Queen Sugar”, por ejemplo, tuvo una puntuación de 12.8 y “Raising Dion” tuvo una puntuación de 13.3.

Varios programas que se clasificaron en la lista ya no están al aire, pero ese no es el objetivo del esfuerzo, dijo Smith, señalando que la recepción de un programa por parte de la audiencia se puede atribuir a muchos otros factores como el marketing y el horario, etc. El punto es ver quién logra ser parte de la industria, cómo suman a sus currículos y hacen sus conexiones y tienen un impacto en lo que se hace para que el público lo vea.

“Este es el comienzo de la sostenibilidad de la carrera”, dijo Smith, y agregó. “La gente trabajaba. Les pagaron. Ahora pueden hacerlo de nuevo”.

Alan Luna, un director de casting con sede en Los Ángeles, lo ha visto en acción, como cuando un actor obtiene un papel regular en una serie, incluso una que solo dura una temporada. Le da credibilidad a la hora de hacer pruebas para sus siguientes papeles, dijo.

“Cuando eres un personaje regular en una serie, puedes entrar en todas las salas. Si tienes un crédito regular de serie, no pueden decirte que no”, dijo. “Es como decir, este tipo lo ha hecho. Sí, tal vez no funcionó, pero lo ha hecho. Tal vez era un programa de una temporada, pero ya lo hizo. Y eso realmente cambia la vida”.

Y lo ve en el trabajo que hace. El mexico-estadunidense de 29 años sabe que sus antecedentes y experiencias influyen en la forma en que trata de abordar su trabajo de casting, al tratar de “presentar talentos que sé que normalmente no se presentarían en ese entorno”.

Tiene un efecto dominó, dijo la actriz Jurnee Smollett, refiriéndose a la variedad de mujeres que asumen papeles detrás de las cámaras. “Creo que cuantas más mujeres de todo tipo veamos detrás de la cámara, más veremos el cambio reflejado frente a la cámara”.

Hacer un seguimiento de la inclusión en la industria es aún más importante ahora después de las huelgas de actores y guionistas del año pasado, dijo Smith, que interrumpieron la vida de muchos.

“Por eso una lista como esta es tan importante”, dijo. “Inmediatamente después de la huelga, estas empresas deben pensar en ello, no puede ser simplemente lo de siempre”.

Si bien la inclusión y la diversidad son algo de lo que se ha hablado en la cultura popular, hay algo particular en el poder de la televisión que hace que quien está detrás de escena y en las pantallas, creando el contenido para que las audiencias consuman, sea de vital importancia, dijo David Stamps, profesor de relaciones públicas y psicología de los medios en la Universidad de Bentley en Massachusetts.

Su presencia en los hogares estadunidenses puede tener un impacto mucho mayor que las películas o los libros, dijo, y eso hace que “la televisión sea mucho más rica y mucho más accesible, lo que significa que está posicionada para hacer más en cuanto al contacto intercultural”.