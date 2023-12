Novia de rapero Alemán lo denuncia por agresión

El internet se ha llenado de polémica, y sobre todo de mucha preocupación, ya que la cantante Akasha compartió en sus redes sociales pruebas de que su novio, el famoso cantante Alemán, ejerce violencia física en contra de ella.

La también rapera subió pruebas a las 'storie's de su cuenta de Instagram que conmocionaron a sus seguidores. A pesar de que poco después de haberlas publicado comenzó a eliminarlas, sus seguidores fueron lo bastante sensatos de conservar las pruebas y visualizarlas por otras redes como X, antes Twitter.

Foto: Redes

Las pruebas comienzan con dos capturas de conversaciones entre ambos por mensajes privados. En estos se puede leer que el rapero le pide a la uruguaya que se vean cuando se encuentren en la misma ciudad. Los mensajes son amorosos y el cantante demuestra interés e incluso le dice “tu sabes que puedes confiar en mi”. Emojis de corazones, fueguitos e incluso un audio -no exhibido- acompañan el intercambio de palabras.

Foto: Redes

Sin embargo, las siguientes imágenes son más preocupantes. Akasha muestra partes de su cuerpo que están llenas de moretones y con sarcasmo escribe junto a ellas la frase “Detalles que enamoran”. En las fotografías se observan sus brazos, sus muñecas y las manos enrojecidas e incluso en otras zonas con moretones muy pronunciados.

Una fotografía adicional muestra sus manos y sus uñas lastimadas y con sangre. Se infiere que en los conflictos físicos, sus uñas postizas fueron arrancadas. La prueba es que el dedo pulgar todavía conserva la uña de gran tamaño y decorada.

La parte más impactante de su revelación es un audio en donde ambos están discutiendo. Lo que se entiende entre los gritos es que los dos están a bordo de algún vehículo y Alemán va manejando. Discuten, pero el cantante le grita con agresividad y ella le reclama al decirle que la está “terroreando”.

“No te vas a bajar”, le dice el rapero. “Ya me quiero bajar”, le contesta ella, pero él aparentemente no lo permite y continúa gritando: “¿A quién más te vas a culear que te va a dar millones? ¿Qué verg* millonaria conoces wey? ¿Qué verg* millonaria tienes? Por eso te la pasas en tu cel, ¿no? Ya tienes una verg* millonaria”, le cuestiona el intérprete de urbano.

Ella entre gritos y llantos le dice que no sabe de qué está hablando, le pide que “no diga estupideces” y suplica para poder bajarse del vehículo: “Me estas terroreando horrible, me quiero bajar ya wey. Ya me quiero bajar. Vamos a chocar”.