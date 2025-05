'Nos robó millones'; Mía Marín acusó a su ex días antes de su detención

Alejandro ‘N’, productor de contenido para adultos más conocido como Alex Marín, fue detenido en Puerto Vallarta por personal de la Fiscalía de Jalisco, el miércoles 28 de mayo. El creador de contenido es señalado por su presunta participación en delitos de trata de personas, específicamente en la modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual.

Días antes del arresto, su exesposa Mía Marín concedió una entrevista para el canal del youtuber Alejandro Villanueva Madness, donde acusó a su expareja de defraudar a al menos tres colaboradoras. La entrevista, liberada en medio de reportes del arresto de Alejandro ‘N’, abre la posibilidad a que el productor sume un nuevo delito en caso de que las presuntas víctimas inicien un proceso en su contra.

Mía Marín y Alejandro ‘N’, un divorcio mediático

En febrero de 2024, mediante una video que compartió en Facebook, Alejandro ‘N’ confirmó su separación de Mía Marín, cuyo nombre real es Yajayra Guadalupe Cortés Ito.

Entre lágrimas, indicó que la separación fue una decisión unilateral de su esposa, quien comenzó una relación sentimental a sus espaldas, versión que fue negada por la actriz. En declaraciones hechas para diversos pódcast, Mía Marín acusó a su todavía esposo de incumplir en acuerdos de una relación poliamorosa que incluía a dos actrices más: Yamileth Ramírez y Giselle Montes.

Acusaciones de hostigamiento y robo

La imagen de una separación tersa se difuminó un mes después, cuando Mía Marín difundió supuestas conversaciones sostenidas con Alejandro ‘N’, donde le exigía desistir con acciones civiles para acceder a una parte del patrimonio que consolidaron juntos:

“No amiga, no te corresponde nada corazón. Tú dejaste la casa, sale y ya te dije que no dejes que te metan ideas porque me voy a encab.... ¿Quieres que vaya a Monterrey y te haga un desmadre? Tú dime y graba la conversación si quieres, así que conmigo no se juega, mija, porque voy y te hago un desmadre. ¿Le quieres calar?, le calamos. Como usted me diga”, se escucha.

A más de un año de su separación, Marín conto en el pódcast de Alejandro Villanueva que no ha recibido un centavo de su expareja. La actriz indicó que, contrario a lo dicho por él en sus redes sociales, ella tenía una carrera antes de comenzar a crear contenido juntos.

Marín recordó cómo comenzó a establecerse su matrimonio poliamoroso y como su dinámica se trasladó a un concepto que en pocos años se popularizó y les redituó económicamente. Sin embargo, aseguró que ni ella ni otras actrices fueron remuneradas como debían: “Nosotras no obteníamos ningún beneficio”, sostuvo.

Incluso, acusó a Alejandro ‘N’ de de un fraude millonario: “A todas nos robó. Llegaron a mis oídos (rumores)... A Yamileth le robó más de un millón, a Giselle le robó más de dos millones, y no se diga a mí todo lo que se robó. A la fecha, no he recibido un peso del divorcio de lo que se ganaba porque todo se lo quedó”, indicó la actriz, quien subrayó que no desistiría en su lucha por acceder al patrimonio que ambos construyeron.