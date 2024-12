Nominan a Selena Gómez a los Globos de Oro por Mejor Actriz y la tunden en redes

Ciudad Juárez.– Hoy se dieron a conocer las nominaciones para la edición 82 de los Globos de Oro, donde el musical musical de Jacques Audiard, “Emilia Pérez”, sobre un jefe del narco mexicano que se somete a una cirugía de afirmación de género para convertirse en mujer, lideró las nominaciones con 10 menciones.

Entre estas nominaciones estuvo la actriz Selena Gómez, quien ha estado en el ojo de las críticas luego de los comentarios que hizo el actor mexicano Eugenio Derbez sobre su actuación, a la que calificó de deficiente.

En una charla con la youtuber Gaby Meza para el podcast Hablando de cine con, Derbez abordó la película dirigida por el francés Jacques Audiard, y criticó el papel de Selena, al que tachó de "indefendible".

"Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena, nos volteábamos a ver, como a decir 'Wow, ¿qué es esto?'", señaló Derbez. "Siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español", agregó el mexicano para reforzar su postura contra la cinta.

Selena Gomez no tiene el camino fácil, pues en las nominaciones también se encuentra Zoe Saldaña, Margaret Qualley, incluso Ariana Grande.