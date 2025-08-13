Nomas que no me entere; Nodal revela que Cazzu le pedía salir con otras mujeres

Ciudad Juárez.– El cantante sonorense Christian Nodal habló por primera vez y de manera abierta sobre su escándalo sobre su relación con Ángela Aguilar y su expareja Cazzu, esto durante una entrevista exclusiva para el programa de YouTube "La Saga", conducido por la periodista Adela Micha.

Aunque solo se mostró un adelanto, ya que el episodio se estrena esta noche a las 8:00 hora del centro de México, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su declaración sobre cómo eran sus últimos momentos con Cazzu antes de terminar de manera definitiva con su relación.

Y es que de acuerdo con el originario de Caborca, Sonora, los últimos momentos de relación con Cazzu fueron complicados, ya que antes de terminar, ya antes habían pausado su relación seis veces. Incluso Nodal aseguró que cuando tenían sus peleas Cazzu le pedía conseguirse a otras mujeres, siempre y cuando no se enterara de ello.

“Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaron más de dos días y todo se arreglaba”, continuó.

El adelanto de la entrevista dura aproximadamente tres minutos y está editado, por lo que hasta el momento se desconoce en qué contexto Christian Nodal lanzó estas declaraciones y qué más dijo al respecto.

Cabe mencionar que el cantante no solo abordó el tema de su ruptura con Cazzu en la entrevista, también habló de su matrimonio con Ángela Aguilar y los señalamientos que pesan en su contra de presunto mujeriego. Y termina con un contundente mensaje de Nodal para Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.