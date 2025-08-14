Nodal se queda pensando tras pregunta sobre si se imagina amando a otra mujer

Ciudad de México.- En una reciente y polémica entrevista con la periodista Adela Micha, realizada en su rancho en Houston y transmitida el 13 de agosto a través del canal de YouTube La Saga, el cantante de regional mexicano Christian Nodal abordó temas íntimos de su vida sentimental, incluyendo su relación con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Uno de los momentos destacados de la conversación fue cuando Adela Micha le preguntó directamente si podía imaginarse amando a otra mujer.

Tras quedarse pensando por unos momentos, el intérprete de "Adiós Amor" respondió: "En este momento de mi vida, ahorititita, hoy, no".

Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio el 24 de julio de 2024.