Nodal no busca demandar a Adela Micha por entrevista, revela Gustavo Adolfo I.

Ciudad de México.– La reciente entrevista de Adela Micha con Christian Nodal para su programa "La Saga" despertó algunos rumores sobre una posible demanda del cantante sonorense hacia la periodista, sin embargo, esto es totalmente falso, según dio a conocer el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Y es que estas especulaciones se intensificaron aún más al notar que ni el cantante ni la periodista se siguen en Instagram, hecho que muchos interpretaron como un signo de distancia o desacuerdo.

El estreno del material, anunciado con bombo y platillo por Adela Micha, despertó expectativas por la promesa de declaraciones inéditas de Nodal, incluyendo detalles de su matrimonio espiritual con Ángela Aguilar en Roma.

Ante la ola de especulaciones, el periodista Gustavo Adolfo Infante aclaró la situación en su canal de YouTube el pasado 15 de agosto. Según Infante, Nodal nunca tuvo intención de detener la entrevista ni de emprender acciones legales contra Micha:

“Él quería platicar, él hubiera platicado solo con Adela, conmigo o quien hubiera sido. Tomó la decisión con Adela. Ahora dicen que Christian quería parar la entrevista por toda la ola de declaraciones sin razón que dio, dice su relaciones públicas que no es cierto. Que nunca siguió a Adela".

Con estas palabras, Infante desmintió directamente los rumores, asegurando que la conversación se llevó a cabo por decisión propia de Nodal y que el hecho de que no se sigan en redes no significa un conflicto.

De hecho, la entrevista incluyó una de las confesiones más sonadas del cantante: la fecha exacta de su boda espiritual con Ángela Aguilar en Roma.

Por ahora, tanto Nodal como Adela Micha han preferido mantenerse en silencio en sus plataformas sociales.