Nodal ignora a Ángela Aguilar durante concierto en EU

Christian Nodal y Ángela Aguilar, una de las parejas más comentadas en México, vivieron un momento que se volvió viral durante sus recientes presentaciones en Estados Unidos. El cantante, conocido por éxitos como Cazzualidades y Ya no somos, ni seremos, pasó de largo frente a su esposa sin mirarla ni saludarla, generando comentarios en redes sociales.

El incidente ocurrió en un concierto de la familia Aguilar, donde Nodal subió al escenario como parte del acompañamiento habitual. Caminó directamente hacia su suegro, Pepe Aguilar, quien lo recibió con una bienvenida, mientras Ángela se encontraba cerca.

Durante ese instante, el cantante se concentró en su suegro, incluso haciendo una reverencia de respeto como artista, y no dirigió ningún gesto de atención hacia Ángela Aguilar. La cantante permaneció observando inmóvil, mostrando emoción y afecto por su pareja, pero sin intervenir ni intentar acercarse.

El video del momento circuló rápidamente en redes, provocando un amplio debate entre internautas. Muchos relacionaron la tensión con la reciente entrevista de Nodal con Adela Micha, considerada polémica y cuestionada por el público, lo que habría afectado aún más la percepción sobre su relación y su carrera artística.