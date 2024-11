'No tengo idea de quien es'; Laura Pausini desmiente ser amiga de Marilyn Cote

Ciudad Juárez.– La conocida como "médico charlatana", Marilyn Cote, quien se hacía pasar como psiquiatra y recetaba medicamento controlado a sus pacientes, sigue en tendencia en las redes después de que se han ido descubriendo todas sus redes de mentiras que mantenía a través de las redes.

Una de esas fue las fotografías tomadas supuestamente a lado de la cantante Laura Pausini, con quien aseguró que tenía una amistad de 20 años, sin embargo, todo se trató de una fotografía editada.

Pero tal y como sucedió con su carrera en el ámbito de la salud mental, su supuesta relación con Pausini también fue desmentida y por la misma cantante de "Víveme"; y es que no sólo aseguró que Cote no figura entre sus amigos cercanos; sino que ni siquiera la conoce.

Todo comenzó cuando varios internautas comenzaron a preguntarle si conocía a la supuesta médico, pero su respuesta fue contundente:

"Mucha gente me está preguntando eso.. no entiendo porque?.. no tengo idea sinceramente de quien es , pero veo en su página algunas fotos conmigo. Quizás es una fan! Porque todo el mundo me pregunta eso? Me pueden explicar que está pasando con esta señora?".

Pausini explicó que muy probablemente Marilyn Cote sea una de sus fans, pero no tiene más recuerdos de ella.