'No tengo cura'; reaparece Yolanda Andrade y revela que padece dos enfermedades

Ciudad de México.– La actriz Yolanda Andrade, quien ha estado pasando desde hace meses por momentos muy complicados de salud a causa de un aneurisma, ha reaparecido ante las cámaras de los medios de comunicación, en donde reveló que son dos las enfermedades que la han aquejado y ambas no tienen cura.

A pesar del diagnóstico, la presentadora se mostró con ánimo firme, agradecida por el cariño del público y enfocada en sus proyectos futuros.

En entrevista con Telediario y a su llegada a la CDMX tras haber estado en Tulum, Andrade compartió que los médicos le han dado dos diagnósticos sin cura. Aunque no dijo exactamente de qué enfermedades se trata, se sabe que una de ellas es un aneurisma que la tuvo con serios problemas de salud hace unos meses, y la otra enfermedad se rumora que podría tratarse de esclerosis.

“Entonces, conclusión: médicamente, científicamente, me puedo morir antes que ustedes. Pero eso lo decide Dios”, dijo Yolanda Andrade con una dicción que preocupó a muchos de sus seguidores por su estado de salud que se ha deteriorado.

“Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, dijo Yolanda Andrade, sin embargo, aseguró que se siente mejor, en parte gracias al clima y las condiciones de Tulum, donde pasó una temporada recientemente: “Es más fácil caminar en la arena que en el asfalto”.