'No tengo cómo explicar qué es esto'; J Balvin capta un Ovni

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video que muestra a un Ovni.

"No tengo cómo explicar qué p*tas es esto, pero siempre he creído que hay vida en otro planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes", escribió el reguetonero en la publicación.

J Balvin agregó que el video lo grabó este año: "Pd: video de celular del 2024".

La imágenes muestran al objeto que después de unos segundos se movió repentinamente y desapareció.