¡No se lo esperaba! Yordi vive momento incómodo con Adrián Marcelo

Las entrevistas con Yordi Rosado se han caracterizado por la interacción y buena química que crea con su invitado, razón por la que la mayoría de ellos decide abrirse y contar sus más oscuros secretos a cámara. Sin embargo, no siempre se puede crear ese ambiente de confianza.

Fue el pasado domingo cuando el conductor tuvo de invitado a Adrián Marcelo, uno de los influencers más polémicos del momento en las redes sociales. El regiomontano se destacado por manejar un humor negro, y a la vez, por hacer alguna que otra acción altruista.

Yordi Rosado vive incómodo momento en su programa

Durante la entrevista, que puede encontrarse en su canal de YouTube, Adrián Marcelo habló de algunos pasajes de su vida, reveló secretos y más, siempre con su humor y sarcasmo ya conocido.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Marcelo se comportó como lo ha sido y es en sus diferentes espacios, por lo que algunas respuestas que daba podrían caer en lo no políticamente correcto, situación que dejaba ver algún rastro de incomodidad de parte de Yordi.

Para ser más exactos, fue cuando Adrián Marcelo se encontraba hablando de su humor negro y los chistes que ha contado sobre las personas con Síndrome de Down, cuando Yordi lo interrumpió para cuestionarle si esos chistes le dolerían a él, si tuviera un hijo con esa condición.

"Mejor aún, no las va a entender. Si mi hijo sale con síndrome de down me puedo dar rienda suelta, jamás va a entender qué está pasando; mi hijo va a estar metiendo la mano en la freidora. Mis problemas serán otros, no que mi hijo piense que soy una mi*da de ser humano", respondió.

Luego de recibir esta respuesta, algunos seguidores de Adrián Marcelo notaron mucha incomodidad y sorpresa de parte de Yordi Rosado y no tardaron en evidenciarlo.

"Yordi nunca entendió el ritmo de Adrián Marcelo", "maestrazo, el Yordi queriendo hacer raiting", "la cara de Yordi, 'utaaa a quien invité al programa'", fueron algunos de los comentarios.