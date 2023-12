‘No sabe cantar ni bailar’: Lyn May arremete contra Peso Pluma

Lyn May criticó fuertemente a Peso Pulma, sosteniendo que carece de habilidades en canto y baile, además de mostrar falta de respeto hacia los medios de comunicación.

En su breve encuentro con la prensa mencionó que a su parecer el cantante carece de talento, ya que no sabe cantar y que “alzar la patita” no es bailar.

“Peso Pluma, no seas cabr*n. Qué cabr*n Peso Pluma, ¿verdad? Pero si nada más alza la patita así. No sabe ni bailar. No canta, no baila, no nada. A ver, yo no le entiendo lo que dice, ¿ustedes sí? Es que no es artista él, ¿qué es?", dijo la famosa.

Además, aprovechó para agregar que el cantante de corridos no interpreta canciones de su propia inspiración, sino que las hace por encargo, lo que ella considera como un problema en la industria musical.

“Eso es lo que no debemos hacer (trabajar para narcotraficantes), porque acuérdense de Elizalde, era muy famoso (…) y un día salió y paz, que se fije en eso para que se cuide”, señaló Lyn.