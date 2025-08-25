No pudo con 'LCDLF'; programa de Rocío sale del aire por baja audiencia

Ciudad Juárez.– Rocío Sánchez Azuara, una de las estrellas de la audiencia en Azteca gracias a su programa "Rocío al Límite", fue presentada semanas atrás como la gran competidora de "La Casa de los Famosos México" con su nuevo talk show "Tu Historia Como la Mía", donde presentaría a algunas celebridades como Cristian Castro, Verónica Castro, entre otros invitados. Sin embargo, el éxito no fue el que muchos esperaban debido a la baja audiencia que habría presentado.

Y es que a pesar de que en una conferencia de prensa previa al estreno del programa, la conductora aseguró que el proyecto no buscaba competir con nadie, solo se trataba de una nueva apuesta, hace unos días el programa fue movido de su horario y fecha estelar el domingo para los sábados.

Pero esta semana incluso el nuevo episodio no fue transmitido, sino que se decidió retransmitir otro programa de Rocío Sánchez Azuara, “Acércate a Rocío: Al límite”, dejando archivados los 7 capítulos restantes y sacando al aire el proyecto de Andrés Tovar.

De acuerdo con algunas páginas de farándula y espectáculos, tras la emisión de los dos primeros capítulos que contaron con la participación de Cristian Castro, Verónica Castro e Ivonne Montero, “Tu historia como la mía” saldrá del aire debido al poco interés del público.

TV Azteca habría dado luz verde a “Tu Historia Como la Mía” con 10 capítulos que se estrenarían semanalmente; no obstante, solamente se emitieron tres.

Hasta el momento la televisora del Ajusco no ha emitido una postura sobre el destino del programa.