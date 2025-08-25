'No pongas palabras en mi boca'; Facundo y Alexis pelean tras salida de Priscila

Ciudad de México.– Facundo y Alexis Ayala protagonizaron un serio desencuentro y discusión en "La Casa de los Famosos México" luego de la eliminación de Priscila Valderve, la cuarta expulsada del reality.

El detonante fue la controvertida respuesta del actor a la modelo durante la dinámica de sinceramientos, lo que derivó en un largo interrogatorio por parte de Facundo sobre qué escondían las palabras que le dijo a su excompañera de Cuarto Día.

Durante la gala, Priscila Valverde eligió sincerarse con Alexis Ayala, manifestando su distancia y percepción sobre el actor. La participante afirmó: “Comentaste mucho sobre una correa en nuestra habitación (en referencia a que Ninel Conde las manipulaba) y creo que quien tiene la correa del otro lado eres tú y los traes a los demás (de Cuarto Noche) como tus peones”, dijo.

La respuesta de Alexis Ayala fue escueto: “Buscaré algo de valor en lo que me dices, Priscila, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Es lo único que puedo hablar contigo. Gracias”.

Esta frase —entonada con el ritmo de la canción “Oye” de La Sonora Dinamita— llamó la atención en la casa y generó incertidumbre sobre su intención real.

Luego de la eliminación de Priscila Valverde, la tensión se trasladó al área común durante la cena. Facundo abordó a Ayala sobre el significado de su respuesta, considerando que podía interpretarse como una falta de respeto o burla hacia Priscila.

“Entonces solo puedo decirte la, la, la, la, la, la, la, porque no tengo nada que decir”, inició Facundo, exponiendo que su duda era si ese gesto buscaba minimizar o calificar negativamente a Priscila.

Ante la insistencia, Alexis respondió varias veces con evasivas e ironías. Afirmó: “Será ese un misterio de la noche que tengas que resolver y el día no te va a dar para eso”. Facundo insistió en que su curiosidad era legítima y que solo pretendía entender si el “la, la, la” tenía alguna implicación particular.

“Mi duda es, ¿es como decirle que es tonta?“, preguntó directamente, a lo que Alexis Ayala contestó: “Nunca jamás la insultaría. Gracias por darle importancia a la, la, la”.

Sin embargo, el comediante siguió cuestionando: “Yo te decía para ayudarte porque pareció como que la insultabas de que era tonta, por eso yo te doy la oportunidad”.

De inmediato esa interpretación hizo enfurecer rápidamente a Alexis Ayala, quien en el pasado fue señalado por Ninel Conde de ser un violento: “No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, eso sí te lo voy a agradecer y te lo voy a decir bien en serio, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho y mucho menos que insulten a una persona”.

Facundo continuó aclarando que su intención no era acusar, sino que simplemente percibió la respuesta como ambigua y pretendía que Ayala explicara si era o no una forma de minimización.

Ayala, sin ceder, finalizó el debate: “Eso es lo que tú estás interpretando. Se acabó el tema para mí”.