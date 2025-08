'No merece estar en este mundo', Facundo 'desea' la muerte a Aarón y lo tunden

Ciudad Juárez.– Facundo ha comenzado a desatar algunas tensiones dentro de "La Casa de los Famosos México", luego de que con su humor ácido comenzó a lanzar algunos comentarios encontra del influencer Aarón Mercury, a quien "deseó" la muerte por matar insectos, unas palabras que se desataron la furia de algunos de sus compañeros por considerarlas fuera de lugar.

El excomediante expresó su incomodidad con las estrategias sociales que predominan en el programa, donde considera que la convivencia muchas veces debe forzarse para garantizar la permanencia de los participantes.

“Hay gente de la casa que me da la mismo. ¿Por qué me tengo que hacer tu falso amigo? Así que esa es la estrategia aquí, hacerte el cotorro, conectar con los demás para que no te nominen. Pero yo no puedo“, afirmó mientras realizaba ejercicio.

En su análisis personal, Facundo dividió a sus compañeros entre aquellos que le resultan agradables, quienes le son indiferentes y quienes no logra soportar. Entre los primeros mencionó nombres como Ninel Conde, Dalilah Polanco, Guana, Aldo de Nigris, Alexis, Mariana Botas y Shiky, comentando que disfruta de esas amistades dentro del encierro.

El conductor también incluyó en una categoría intermedia a Abel, Priscila, Adrián y Elaine, señalando que, aunque el trato es cordial, no considera esos lazos como verdaderas amistades profundas. Sin embargo, el foco de su declaración se centró en su percepción sobre Aaron Mercury.

"Quien no me termina de caer, no sé por qué, eh... Pues Aaron, no me llevo chido. Me caga que mate insectos, el otro día lo vi matando un escarabajo. No me gusta esa gente, siento que es gente que no debería no sólo estar en esta casa, sino en el mundo. Cuando te encuentras gente así, que no te cae, ya no hay vuelta atrás", dijo Facundo.