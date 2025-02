'No me sirves'; aseguran que Cruz violentaba a Alicia por no poder tener hijos

Ciudad Juárez.– Desde que se hizo viral haciendo una señal de ayuda tras finalizar una de sus presentaciones en Michoacán, la cantante Alicia Villarreal se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues amigos, familiares y seguidores de la cantante se han preocupado por su bienestar luego de que supuestamente su pareja, Cruz Martínez, la ahorco y además la violentó de manera psicológica.

En entrevista para el programa de Youtube que conduce Flor Rubio y sus colaboradores, Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela” reveló que ella platicó con Alicia Villarreal quien de su propia voz le contó detalles de la agresión que sufrió presuntamente por parte de Cruz.

“Ella llega la madrugada del sábado a su casa e imagínate qué impresión que del closet sale el esposo y empieza a golpearla y a insultarla y a agredir psicológicamente con frases como: ‘te voy a destruir, te voy a destrozar la carrera, tu ya no me sirves porque no puedes tener hijos’, en fin, no quiero entrar en más detalles, pero cosas muy fuertes”, contó "La Chicuela".

Sin embargo, como lo dijo la experta en regional mexicano, no solo fueron insultos verbales, pues, “La Chicuela” relata que el esposo de Alicia Villarreal intentó acabar con la vida de la cantante e incluso amenazó con hacerlo esa misma noche.

Hasta el momento Cruz ha negado que haya usado la violencia en contra de su todavía esposa.