Habla Briggitte Bozzo de su salida de obra 'La Señora Presidenta'

Ciudad de México.- Tras la confirmación de que la actriz Briggitte Bozzo, conocida por su papel en "La Rosa de Guadalupe", dejará de participar en la obra de teatro "La Señora Presidenta", protagonizada por varios de los finalistas de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". La actriz venezolana compartió un video en redes sociales para explicar su decisión.

En el video, Briggitte Bozzo habló sobre su salida inesperada de la obra, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

"No me despidieron como lo merecía", declaró la actriz, quien mencionó que su decisión fue motivada por razones personales, aunque no dio más detalles.

Briggitte Bozzo también comentó que su última aparición en "La Señora Presidenta" fue el pasado domingo y expresó su deseo de seguir viendo a sus compañeros de elenco, Mario Bezares y Arath de la Torre, con quienes mantiene una buena amistad.

En cuanto a su reemplazo, Arath de la Torre anunció durante una reciente transmisión del programa "Hoy" que la actriz Mariana Botas será quien ocupe el lugar de Briggitte Bozzo en la obra. Mariana Botas tendrá su primera presentación el viernes 20 de diciembre.