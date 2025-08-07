'No la soporto'; tunden a Ninel Conde por tirar dedo a Mar Contreras

Ciudad Juárez.– Ninel Conde, quien al inicio de "La Casa de los Famosos México" pintaba para ser una de las favoritas de la tercera edición del reality, poco a poco se ha ido ganando el disgusto de algunos seguidores del programa por sus polémicas y forma de actuar con sus compañeros. Una de sus últimas críticas ocurrió por su insulto con el dedo supuestamente dirigido a Mar Contreras.

Todo ocurrió durante la función de cine que ofreció La Jefa dentro de la casa, lo que desató los primeros roces dentro de la competencia y comenzó a dividir al público.

Desde que dio inicio la competencia, varios de los habitantes se han quejado de la actitud de Mar Contreras, asegurando que es una persona soberbia y con un ego muy alto.

Todo comenzó cuando en la pantalla se proyectaron declaraciones de Mar Contreras, lo que aparentemente no le habría gustado a Ninel Conde, dejando ver su furía al hacer una grosería desde su lugar, la cual no pudo presenciar la actriz porque estaba de espaldas.

Como era de esperarse la acción por parte de la actriz de “Fuego en la Sangre” desató reacciones divididas en redes sociales, donde varios se mostraron a favor de Mar Contreras, asegurando que nunca ha sido grosera con alguno de sus compañeros.

"Qué le hizo Mar a Ninel para que se porte así con ella“, “Neta qué mal esta quedando, era de mis favoritas”, “La que no iba a permitir ninguna falta de respeto, es una mentirosa e hipócrita”, “Entro sobrevalorada” y “Cada día mostrando más su incongruencia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.