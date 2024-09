'No fue tu culpa'; Derbez expresa su apoyo a Belinda con personaje del Diablito

Ciudad Juárez.– La caída de Belinda en un desfile de modas en París, Francia, no ha pasado desapercibida por muchos internautas, incluidos algunos famosos. Así ocurrió con el actor mexicano Eugenio Derbez, quien a través de su cuenta de X expresó su apoyo a la cantante hispano-mexicana y aseguró que no fue su culpa, no sin antes mostrar al verdadero "culpable", su personaje del "Diablito".

“La culpa no es de Belinda”, escribió en su video.

El montaje que publicó Eugenio Derbez en su cuenta oficial de TikTok se viralizó en redes sociales y desató varios memes en contra de Christian Nodal.

Y es que varios internautas detectaron una supuesta indirecta que el intérprete de regional mexicano habría lanzado en contra de Belinda, por lo que lo convirtieron en el "Diablito".