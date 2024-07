'No es mi estilo'; Anette Michel asegura que rechazó invitación a 'LCDLF'

Todavía faltan algunas caras por revelarse en la segunda temporada de "La Casa de las Famosos", y aunque falta una semana para que comience el reality, no todos los actores o figuras públicas están hechas para este tipo de reality donde muestran cada aspecto de su vida.

El show, conocido por dar mucha visibilidad a sus participantes, también puede tener efectos negativos en sus carreras si no logran conectar con la audiencia. Este es un riesgo que muchas celebridades consideran antes de aceptar la invitación para participar.

Así fue el caso de la actriz mexicana Anette Michel, quien durante un encuentro con medios de comunicación aseguró que fue invitada al programa, pero rechazó la propuesta debido a que no quiso exponer su vida privada.

"Cero, no es mi estilo, yo no tendría nada que estar exhibiendo. Yo soy una persona exageradamente tranquila, una persona común y corriente que va a hacer sus compras, que lleva al niño a la escuela, no, gracias", dijo la famosa.

Además, Anette reconoció que, aunque es una figura pública, no desea involucrarse en escándalos o situaciones que puedan afectar su imagen, además que no es el tipo de exposición que busca para su carrera y sus proyectos actuales.