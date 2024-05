Niurka asegura que tuvo relación con Mauricio Islas por despecho a Juan Osorio

Niurka Marcos sostiene que tuvo una relación muy breve con el actor Mauricio Islas, esto como despecho y venganza luego de que descubrió la infidelidad de su entonces esposo Juan Osorio, padre de Emilio Osorio. Esto a pesar de que Islas no ha querido dar declaraciones sobre este supuesto amorío.

“A mí ni me pregunten, que sea lo que ella diga”, fue la escueta respuesta de Mauricio Islas, evitando profundizar en el tema.

Niurka Marcos, conocida por su sinceridad, describió el romance con Mauricio Islas como un bello momento en sus vidas. Según la vedette, este breve romance ocurrió en una etapa complicada para ella, ya que acababa de pasar por una infidelidad en su relación anterior.

“Él es un caballero y aparte no va a hablar de eso tampoco… Él era soltero, éramos jovencitos y yo venía de una, me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba yo bien enojada entonces pues me dejé llevar la verdad, la verdad me desquité”.