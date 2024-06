Niurka arremete contra Irina Baeva por su actuación en 'Aventurera'

Niurka no fue la excepción ante la ola de críticas que ha recibido Irina Baeva en su papel como "Aventurera" en la nueva puesta en marcha del musical a cargo de Juan Osorio, expareja de la famosa vedette. Y es que la cubana interpretó a la protagonista en 1997, por lo que no dudó en manifestar su inconformidad con la actuación de Baeva.

Niurka recordó la excelencia de Ninón Sevilla, la actriz cubana que fascinó al público con su destreza en el baile en la película de 1950 dirigida por Alberto Gout. También mencionó a Edith González, la primera en interpretar “Aventurera” en teatro, destacando su gran desempeño.

En contraste, Niurka criticó duramente a Baeva, cuestionando la decisión de elegirla para el papel.

En una serie de videos compartidos en su cuenta de Instagram, Niurka expresó: “¡Trágame tierra!... cómo es posible que no miren atrás, tantas Aventureras, buenas, regulares o pésimas”, además consideró que dejaron sola a Baeva y condenó el trabajo del coreógrafo.

Niurka fue contundente en sus críticas al coreógrafo: “¿Quién carajos es el coreógrafo de esa mamada? yo ni iría a decirle nada a Irina, iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría ¡pero ya!”. Según la vedette, Baeva no recibió las indicaciones necesarias para interpretar adecuadamente el papel de Elena Tejero.

Marcos también cuestionó la capacidad de Baeva para asumir el rol, afirmando que “Irina no es vedette, no... ¿bailas?” y criticando que dentro de la obra se interprete una canción en ruso. A su juicio, la obra exige mucho más que belleza y actuación; requiere habilidades en baile y canto, aspectos en los que considera que Baeva no destaca.