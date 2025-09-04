Ninel y Marie Claire revelan qué hicieron con anillos de José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- Ninel Conde y Marie Claire revelaron durante una plática con Wendy Guevara, qué hicieron con los anillos de compromiso que les dio José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

Marie Claire devolvió la sortija. Mientras que Ninel señaló que lo transformó en un dije.

"A poco me van a regresar los besos y las caricias", comentó Conde.

En 2002, "La Bombon Asesino" y José Manuel Figueroa iniciaron una relación en el punto más alto de sus carreras artísticas. La pareja se comprometió, pero el romance terminó abruptamente tras cuatro años, marcado por presuntas infidelidades por parte de él. Conde no solo acusó a Figueroa de traiciones sentimentales, sino también de violencia física, incluyendo un grave incidente en el que le habría roto la nariz. Por su parte, Figueroa ha negado rotundamente estas alegaciones, afirmando en declaraciones recientes que nunca fue feliz durante esa relación y desmintiendo tanto las infidelidades como los actos de violencia.

En abril de 2023, Figueroa se comprometió con la presentadora venezolana Marie Claire Harp, pero la unión duró solo unos meses. La ruptura se atribuyó a "cables cruzados" en la comunicación y al impacto emocional por la muerte de Julián Figueroa, hermano de José Manuel e hijo del legendario Joan Sebastian, quien falleció ese mismo mes a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.