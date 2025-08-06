Ninel vs. Alexis: Discusión desata polémica en La Casa de los Famosos

Ciudad de México.- Durante una prueba en La Casa de los Famosos México, Ninel Conde enfrentó a Alexis Ayala por gritarle “¡quítate!” a Elaine Haro, lo que la cantante calificó como violencia verbal. El momento, grabado en video, desató una ola de reacciones en redes sociales.<

“Decirle ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal. Esa es la antesala a la violencia física”, afirmó Ninel Conde.

Ayala se defendió diciendo que su reacción fue producto de la presión del juego y que no tuvo intención de agredir. Elaine Haro, por su parte, pidió calma y aseguró no sentirse violentada.

El conflicto escaló cuando Ninel soltó el botón de la prueba, provocando la pérdida del presupuesto semanal. Más tarde, rechazó hablar con Ayala, argumentando que necesitaba espacio para tranquilizarse.

En redes sociales, usuarios se dividieron: algunos apoyaron a Ninel por alzar la voz, mientras otros la acusaron de exagerar y de “falsa feminista”.