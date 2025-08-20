Ninel revela gira tras salir de 'LCDLF' y acusan al reality de fraude

Ciudad Juárez.– La salida de Ninel Conde fue una de las grandes sorpresas de esta semana al convertirse en la tercera eliminada de "La Casa de los Famosos México". Como suele ocurrir con todos los participantes expulsados, la actriz y cantante estuvo como invitada al programa "Hoy" para que contara su experiencia dentro de la casa, sin embargo, un detalle final desató una ola de especulaciones y acusaciones de fraude en el reality.

Y es que en la parte final de la entrevista con Ninel, esta hizo una declaración que dejó a todos sorprendidos:

"Medellín (Colombia) nos vemos el próximo fin de semana, por ahí estaremos", dijo la "Bombón Asesino" a su público. Información que tomó por sorpresa a la propia Galilea, quien reaccionó desconcertada: "¿Ya tan pronto?", cuestionó la conductora.

El anuncio del compromiso hizo que algunos seguidores del programa lo tacharan de fraude, pues aseguraron que la salida de Ninel no se debió a las votaciones, sino a que ya tenía compromisos pactos y no podía cancelarlos.