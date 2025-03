Ninel Conde sufre accidente y queda sin poder caminar; ¿qué le pasó?

Ciudad de México.– Ninel Conde usó sus redes para presumir su cuerpo y cómo disfrutaba de sus vacaciones bajo la nieve en el estado de Colorado, Estados Unidos, pero esa situación se vio ensombrecida luego de que la famosa sufrió un accidente mientras esquiaba, lo que la dejo sin poder caminar.

De acuerdo con la información que compartió la famosa actriz y cantante mexicana, se lesionó una rodilla debido a que una persona pisó accidentalmente la parte trasera de su esquí justo cuando bajó del teleférico.

“Se me torció el esquí y mi rodilla me dio un resortazo, yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé. Estoy con hielo, ya estamos en el hotel del aeropuerto, pero imagínense todos los días esquiando y esto fue bajando del teleférico me pisaron el esquí de atrás”, contó.

Conde no mencionó nada más al respecto, pero aseguró que esta lesión no será un impedimento para continuar con sus proyectos profesionales.