Ninel Conde habría negociado su salida de 'LCDLF' para no dañar más su imagen

Ciudad de México.– Ninel Conde, quien en principio parecía ser una de las cartas fuertes dentro de "La Casa de los Famosos México", causó una gran sorpresa luego de que este domingo abandonó el programa al convertirse en la tercera eliminada de la temporada. Situación que habría ocurrido cuando la cantante y actriz comenzó a causar molestia de muchos de sus seguidores por su manera de comportarse con otros compañeros, pero también por un posible acuerdo con la producción para evitar seguir dañando la imagen de la "Bombón Asesino".

Y es que periodistas del espectáculo han señalado que la salida de Conde fue gestionada como una estrategia de “contención de daños” para proteger su imagen.

Joel Echeverria, productor y manager de Fz Management, agencia de Management & Pr, se habría reunido con la producción de Televisa y Endemol ante la preocupación por el impacto negativo en la reputación de la cantante y actriz.

De acuerdo con los periodistas Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante, Echeverria habría solicitado formalmente la salida anticipada de Ninel Conde luego de detectar que su proyección dentro de la casa comenzaba a verse seriamente afectada.

Aunque el formato de "La Casa de los Famosos México" opera bajo la vigilancia de un Notario Público y mantiene la dinámica basada en el voto del público, trascendió que posiblemente el contrato de Ninel Conde incluye una cláusula que permite a su agencia intervenir en caso de riesgo reputacional.