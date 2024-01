Ninel Conde asegura que nunca ha usado bótox y causa cientos de burlas

Ninel Conde es una de las mujeres que más atrapan la atención en redes sociales por sus escándalos relacionados con sus supuestos arreglitos estéticos, y es que la famosa ha compartido decenas de imágenes en las que presume su transformación física, tanto de su cuerpo como de su cara, lo que ha llevado a muchos a asegurar que ha abusado de la clásica toxina botulínica, conocida como bótox.

Durante una entrevista con medios de comunicación, uno de los reportero preguntó a Ninel sobre lo que se rumora sobre su abuso de esta toxina, a lo que reaccionó molesta y aseguró que no usa este tipo de tratamientos.

La cantante explicó que el bótox, una toxina utilizada en procedimientos estéticos, no es fácilmente distinguible, ya que su función es atenuar los músculos y reducir la gesticulación. Además, admitió haberse sometido a procedimientos con ácido hialurónico o fillers, pero no al bótox, mostrando indiferencia ante las opiniones negativas.

"Yo los invito a que lean. El bótox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se atenúen y no tengas tanta gesticulación. Si se refieren a los fillers, al ácido hialurónico, mejor hay que leer y Eduin puede hacer lo que quiera. Me da lo mismo, la que puede, puede y la que no, queso", respondió la cantante a las críticas.