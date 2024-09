Nicole Kidman se entera de la muerte de su madre en Venecia y le dedica premio

Foto: Associated Press

Nicole Kidman, la reconocida actriz australiana, vivió un momento agridulce en el Festival de Cine de Venecia. Al llegar a la ciudad italiana para recibir el premio a Mejor Actriz por su actuación en la película Babygirl, se enteró de la triste noticia del fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman.

Devastada por la noticia, Kidman decidió no asistir a la ceremonia de clausura. Sin embargo, la directora de la película, Halina Reijn, subió al escenario en su lugar y leyó un emotivo mensaje de la actriz. En su discurso, Kidman expresó su profundo dolor y dedicó el premio a su madre, agradeciéndole por haberla formado y guiado a lo largo de su vida.

“Estoy en estado de shock y tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me formó, me guio y me creó. Estoy más que agradecida de haber podido decir su nombre a todos ustedes a través de Halina. La colisión de la vida y el arte es desgarradora y mi corazón está roto”, escribió Kidman.