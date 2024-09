Nicola entra a 'LCDLF' y protagoniza beso de 3 con Gala y Karime

Ciudad Juárez.- Tal y como ocurrió con Wendy Guevara, Karime y Gala volvieron a protagonizar un beso de tres dentro de "La Casa de los Famosos México", aunque en esta ocasión fue con Nicola Porcella, exparticipante del reality en la primera temporada y quien estuvo como invitado al programa.

Al entrar al cuarto Mar, donde anteriormente estaba el Team Infierno, les dijo a los finalistas: "Ya ganaron todos, no saben lo que han hecho y nos hace sentir a nosotros".

Destaca que, en broma, le comentó a Arath que "está tu lugar en Hoy".

Entonces, todos se dirigieron a la sala y ahí Porcella les contó su dinámica: "Me voy a ir a Cartagena seis semanas con 18 mujeres, viviendo ellas en una mansión. Pero van a haber algunas que van por dinero y algunas que van a conocerme. ¿Quién me puede ayudar a descifrar quiénes son románticas y embusteras? Ustedes son especialistas en relaciones humanas, entonces pedí que por favor me ayuden con esto".

Tras esto, vieron videos de las participantes en este nuevo programa y los finalistas dieron sus opiniones.

Pero un momento destacado fue que antes de salir de La Casa, Nicola organizó un beso de tres con Karime y Gala. "Cuando salgamos de fiesta vamos a hacer lo mismo", señaló el peruano.

"Somos unos padres muy liberales", fue la reacción de Arath al ver este momento.