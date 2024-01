Ni sabía quién era: Santa Fe Klan se deslinda de Xóchitl Gálvez

El rapero Santa Fe Klan negó conocer a la precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Cargando...

La semana pasada circuló un video en el que el artista le desea suerte a la aspirante presidencial y se dan un afectuoso saludo.

Por medio de TikTok, la reportera Magaly Ortiz compartió la respuesta que dio Santa Fe Klan al ser cuestionado sobre su relación con Gálvez.

“Ah no, ni sabía quién era. No pues, así me para la gente. Yo nada más le dije ‘suerte, échale con todo’. Es que yo no sé de esto. No yo no sabía”, dijo.

Cargando...

En el video previo, el rapero le deseó “mucha suerte y éxito” a la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD. Agradeció el apoyo manifestándole: "Qué chido que apoya al barrio, jefa"