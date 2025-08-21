Natanael Cano domina lo más escuchado en Spotify México esta semana
Ciudad de México.– Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

MÉXICO

1.- “Perlas Negras” - Natanael Cano, Gabito Ballesteros

2.- “Tu sancho” - Fuerza Regida

3.- “Marlboro Rojo” - Fuerza Regida

4.- “Chula vente” - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega

5.- “Frecuencia” - Los Dareyes de la Sierra

6.- “Ojitos mentirosos” - Chino Pacas

7.- “Por sus besos” - Tito Double P

8.- “Suiza” - Calle 24

9.- “2+2″ - Omar Camacho, Victor Mendivil

10.- “Te quería ver” - Alemán, Neton Vega

GLOBAL

1.- “Golden” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

2.- “Back to Friends” – Sombr

3.- “Ordinary” - Alex Warren

4.- “Your Idol” - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

5.- “Soda Pop” - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

6.- “Daisies” - Justin Bieber

7.- “The Subway” - Chapell Roan

8.- “How It’s Done” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

9.- “Die with a Smile” - Lady Gaga, Bruno Mars

10.- “Birds of a Feather” - Billie Eilish

ARGENTINA

1.- “Tu misterioso alguien” - Miranda!

2.- “Tu jardín con enanitos” - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles

3.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

4.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- “Tengo celos” - Myke Towers

6.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

7.- “Capaz (merengueton)” - Alleh, Yorghaki

8.- “Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix” - Dennis, Luisa Sonza, Emilia

9.- “Qloo(asterisk)” - Young Cister, Kreamly

10.- “Amor de verano” - La T y la M

CHILE

1.- “Destello...” - Kidd Voodoo

2.- “Bailame asi” - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown

3.- “Me mareo” - Kidd Voodoo, JC Reyes

4.- “Mambinho Brasileño” – Benjitalkapone

5.- “Zona” - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow

6.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

7.- “Who” – Jimin

8.- ”Ángel para un final” - Kidd Voodoo

9.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

10.- “Y ke pa - remix” - Julianno Sosa, Benjitalkapone, Jairo Vera

COLOMBIA

1.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- “Ba Ba Ba Remix” - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

3.- “Quédate” – Beéle

4.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- “No tiene sentido” – Beéle

6.- “Top diesel” – Beéle

7.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle

8.- “Amista” - Blessd, Ovy On The Drums

9.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo

10.- “Verano rosa” – Karol G, Feid

ESPAÑA

1.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B

2.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

4.- “No tiene sentido” – Beéle

5.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly

6.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

7.- “Aurora” – Mora, De La Rose

8.- “Capaz (merengueton)” - Alleh, Yorghaki

9.- “Si te pillara” – Beéle

10.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle

