Ciudad Juárez.- La poderosa voz de la cantante Natalia Jiménez enmudeció a miles de juarenses que acudieron al concierto de clausura del festival “Juangabrielísimo”.

“Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina emigró presagiando el final” fueron los primeros versos con los que la española abrió el concierto realizado la noche de este domingo en la plaza de la Mexicanidad.

La explanada de la Concha Acústica estaba a reventar de juarenses y paseños que iban dispuestos a disfrutar del evento organizado por el municipio de Ciudad Juárez.

Después de concluida la canción escrita por Roberto Cantoral y llevada a la fama por José José, la primera ovación de pie de la noche fue la respuesta perfecta ante la gran voz de la ex integrante de la Quinta Estación.

La segunda pieza fue “Si no te Hubieras ido”, del cantautor Marco Antonio Solís y tras éxitos como “Algo más”, Natalia interpretó las canciones de Juan Gabriel, incluida “Si quieres”, la cual cantó con el Divo en el disco de Duos.