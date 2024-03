Nadie lo detiene; Xavi continúa por semanas en el top de Spotify México

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

México

1.- “La diabla” – Xavi

2.- “La víctima” – Xavi

3.- “Regalo De Dios” – Julión Álvarez y su Norteño Banda

4.- “First Love” – Oscar Ortiz, Edgardo Nuñez

5.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

6.- “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

7.- “Igual que un ángel” – Kali Uchis, Peso Pluma

8.- “Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello

9.- “Rockstar” – Junior H

10.- “Apaga el cel” – Calle 24, Chino Pacas

Global

1.- “Beautiful Things” – Benson Boone

2.- “Carnival” - Kanye West, Ty Dolla Sign

3.- “End of Beginning”, Djo

4.- “Greedy” – Tate McRae

5.- “Texas Hold ’Em” – Beyoncé

6.- “Cruel Summer” – Taylor Swift

7.- “Lose Control” – Teddy Swims

8.- “One of The Girls” - The Weekend, Jennie, Lily-Rose Depp

9.- “My Love Mine All Mine” – Mitski

10.- “La diabla” – Xavi

Argentina

1.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

2.- “Hola perdida” – Luck Ra, KHEA

3.- “Una foto remix (feat. Emilia)” – Mesita, Nicki Nicole, Tiago PZK, Emilia

4.- “Piel” – Tiago PZK, Ke Personajes

5.- “Roze ' Dj Tao Turreo Sessions #22” – DJ Tao, Roze Oficial

6.- “Tal para cual” – Salastkbron, Omar Varela

7.- “Que me falte todo” – Luck Ra, Abel Pintos

8.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

9.- “30 grados” – El Turko, Mandale Flow

10.- “Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58” – Bizarrap, Young Miko

Chile

1.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

2.- “Daytona” - Cris Mj

3.- “Princesita de…” – Jere Klein, Nickoog Clk, Lucky Brown, El Bai

4.- “Ese Guille” – Kidd Voodoo, Pablo Chill-E

5.- “Minnie” Kidd Voodoo, Daiko 02

6.- “Loca farandulera” - Jere Klein, Cris Mj

7.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

8.- “La falda” – Myke Towers

9.- “Bendito (Soundtrack Baby Bandito: La Serie)” – Pailita

Colombia

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

3.- “La diabla” – Xavi

4.- “Si sabe Ferxxo”- Blessd, Feid

5.- “Según quién” – Maluma, Carín León

6.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo

7.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

8.- “Amargura” – Karol G

9.- “La falda” – Myke Towers

10.- “Classy 101” – Feid, Young Miko

España

1.- “Fardos” – JC Reyes, De La Guetto

2.- “X’clusivo” – Gonzy, Saiko, Arcángel

3.- “Manos rotas” – Dellafuente, Morad

4.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

5.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

6.- “La falda” – Myke Towers

7.- “M.A.I” – Milo J

8.- “Una foto remix (feat. Emilia)” – Mesita, Nichi Nicole, Tiago

9.- “Mamichula” – Trueno, Nicki Nicole, Bizarrap

10. “El Patio” – Pepe y Vizio, Delaossa, Kido