'Muy soberbia'; fan tacha de grosera a Violeta Isfel tras pedirle foto

Ciudad Juárez.– La actriz mexicana Violeta Isfel volvió a estar de nueva cuenta de las críticas después de que una de sus seguidoras la tachó de ser muy grosera después de que le pidió una foto, según la joven, la famosa simplemente mostró una mala actitud, se tomó la foto, se dio la vuelta y no le contestó las gracias y la ignoró.

Estas acusaciones llegan en medio de un escándalo sobre el supuesto cobro que hace Isfel a sus seguidores por tomarse fotos con ellos o mandar saludos, lo que llevó a que muchos criticaran su actitud.

De acuerdo con lo contado por la joven, dicha situación sucedió en el gimnasio de una plaza comercial, cuando se le acercó a Violeta Isfel para pedirle una fotografía. Aunque la fan se encontraba muy feliz de conocer a una de sus ídolos de la infancia, Violeta Isfel no compartió su emoción.

“Dije ‘es ahora o nunca’, porque no había gente, era temprano, yo súper emocionada. No le dije ni buenos días, no se me ocurrió y solo le dije: ‘Oye, ¿me regalas una foto?’. Y me dijo: ‘Sí, buenos días, antes que nada, sí’, pero de mala gana, y hasta me sentí incómoda, me dio pena, y le dije: ‘Perdón, es que me emocioné’”, confesó en el video.

Tras el incómodo momento, la fan decidió agradecer a Violeta por su disponibilidad, pero supuestamente ella solamente se dio la vuelta y se fue sin decir más: “Le dije gracias, agarró, se volteó y no me contestó ni el gracias, y ya, me ignoró”.

“Ahí también entrenaba Alejandro Speitzer, y contrario a ella, él siempre se mostraba muy accesible con todos los que se acercaban a pedirle fotos”, agregó.