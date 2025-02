Músicos lanzan un álbum silencioso como protesta contra la IA

Londres.– Un nuevo álbum titulado “Is This What We Want?" ("¿Es esto lo que queremos?”) cuenta con una impresionante lista de más de mil músicos — y el sonido del silencio.

Con contribuciones de artistas como Kate Bush, Annie Lennox, Cat Stevens y Damon Albarn, el álbum se presentó el martes para protestar contra los cambios propuestos por el Reino Unido a las leyes de inteligencia artificial, que los artistas temen erosionarán su control creativo.

El gobierno británico ha abierto una consulta pública sobre un plan para permitir que las empresas tecnológicas utilicen material protegido por derechos de autor para ayudar a entrenar modelos de IA, a menos que los creadores opten explícitamente por no participar.

Los críticos con la idea temen que esto hará más difícil para los artistas mantener el control sobre su trabajo y socavará las industrias creativas británicas. Elton John y Paul McCartney son algunos de los que se han posicionado en contra del plan.

El álbum de protesta presenta grabaciones de estudios y escenarios vacíos, para mostrar lo que temen será el destino de los espacios creativos si el plan se lleva a cabo. Los títulos de las 12 pistas forman la frase: “El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA”.

Las ganancias se donarán a la organización benéfica Help Musicians.

“La propuesta del gobierno entregaría la obra de toda la vida de los músicos del país a las empresas de IA, de forma gratuita, permitiendo que esas empresas exploten el trabajo de los músicos para competir con ellos”, dijo el compositor y desarrollador de IA Ed Newton-Rex, quien organizó el álbum.

“Es un plan que no solo sería desastroso para los músicos, sino que es totalmente innecesario”, afirmó Newton-Rex. “Reino Unido puede ser líder en IA sin sacrificar nuestras industrias creativas de renombre mundial”.

El gobierno del Partido Laborista, de centroizquierda, dice que quiere convertir a Reino Unido en un líder mundial en IA. En diciembre abrió una consulta sobre cómo la ley de derechos de autor puede “permitir a los creadores y titulares de derechos ejercer control sobre, y buscar remuneración por, el uso de sus obras para el entrenamiento de IA”, al mismo tiempo que asegura que “los desarrolladores de IA tengan fácil acceso a una amplia gama de contenido creativo de alta calidad”. El periodo de consulta pública termina el martes.

Editoriales, organizaciones de artistas y empresas de medios, incluida The Associated Press, han formado la Coalición de Derechos Creativos en IA para oponerse a que se debiliten las protecciones a los derechos de autor.

Varios periódicos del Reino Unido publicaron sobrecubiertas en sus portadas el martes, en las que criticaban la consulta del gobierno con el lema: “Protejamos las industrias creativas. Es lo justo".