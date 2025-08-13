Murió una voz de tu infancia: adiós al cantante de 'Los Caballeros del Zodiaco'

Ciudad Juárez.- La noticia que ha sacudido a los fans del anime y la música llegó este 13 de agosto: Nobuo Yamada, conocido como NoB y recordado por interpretar el icónico tema Pegasus Fantasy de 'Los Caballeros del Zodiaco', falleció a los 61 años en Japón.

Aunque la muerte del cantante ocurrió el 9 de agosto, fue hasta hoy que su agencia Mojost confirmó el deceso mediante un comunicado. En él, recordaron que a Yamada le habían dado solo cinco años de vida tras un diagnóstico grave, pero que se mantuvo cantando hasta el final.

“Se mantuvo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el último momento”, escribió la agencia.

Una voz que marcó generaciones

Nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka, Nobuo Yamada comenzó su carrera como vocalista de la banda de hard rock y glam Make-Up en 1984. Fue con ellos que grabó Pegasus Fantasy y Blue Forever, opening y ending de Saint Seiya, que lo catapultaron a la fama internacional y lo convirtieron en parte de la memoria colectiva de miles de fans del anime en todo el mundo.

Además de su trabajo con Make-Up, Yamada participó en diversos proyectos musicales relacionados con series animadas, consolidándose como una figura esencial en el género.

Luchas personales

En 2017, fue diagnosticado con cáncer de riñón, pero continuó en los escenarios. En abril de 2024 su salud volvió a complicarse con el hallazgo de un tumor cerebral, lo que lo obligó a cancelar varias giras, incluyendo el Pegasus Fantasy Grand Finale en México.

El funeral se realizó en privado siguiendo la voluntad de la familia, aunque MOJOST anunció que se planea una ceremonia pública para que los seguidores puedan despedirse de él como se merece.

Con su partida, se apaga una de las voces más queridas de la animación japonesa, pero Pegasus Fantasy seguirá sonando como el recuerdo eterno de una infancia que muchos no han dejado ir.