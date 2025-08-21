Muere Xava Drago, vocalista de CODA, a los 54 años

El rock mexicano perdió a una de sus voces más reconocidas: Xava Drago, cantante de la emblemática banda CODA, murió a los 54 años a causa de complicaciones derivadas del cáncer de estómago que enfrentaba.

La noticia se dio a conocer la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales del grupo, donde expresaron su dolor y agradecieron las muestras de apoyo de los seguidores.

“Con profunda tristeza queremos compartir que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para su familia y nuestro agradecimiento a quienes lo acompañaron con tanto cariño en este proceso”, compartió la agrupación.

Redes

CODA despidió a su vocalista recordándolo como un artista apasionado, intenso y un verdadero guerrero que dejó huella en el escenario y en la vida de quienes lo rodearon.

En redes sociales también se difundió un mensaje que el propio Xava dejó preparado para su partida:

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas ya habré cruzado a un lugar sin dolor, donde descansaré en paz y, lo más importante, estaré junto a mi madre”.

Redes

El legado de Xava Drago permanecerá en la memoria de la escena musical nacional y en el corazón de sus seguidores.