Muere Terence Stamp, general Zod en Superman

Londres.- Terence Stamp, el actor británico que a menudo interpretó el papel de un villano complejo, incluido el de General Zod en las primeras películas de Superman, ha fallecido. Tenía 87 años.

Su muerte el domingo fue divulgada en un aviso de desaparición publicado en línea.

Stamp, nacido en Londres, comenzó su carrera cinematográfica con "Billy Budd" de 1962, una película marítima por la que obtuvo una nominación al Oscar.

Las seis décadas de Stamp en el negocio estuvieron destacadas de momentos destacados, incluyendo su conmovedora interpretación de la transexual Bernadette en "The Adventure of Priscilla, Queen of the Desert" de 1994. Stamp también fue ampliamente elogiado por su papel principal en el drama criminal de 1999 del director Steven Soderbergh, "The Limey".

Sin embargo, será su interpretación del barbudo Zod en "Superman" de 1978 y su secuela "Superman II" dos años después lo que la mayoría de la gente asocia con Stamp. Como el archienemigo kryptoniano del Hombre de Acero de Christopher Reeve, Stamp introdujo un elemento más oscuro y encantador —más humano— a la franquicia, algo que ha sido replicado en innumerables películas de superhéroes desde entonces.

Stamp comenzó su carrera actoral en el teatro a finales de la década de 1950, donde actuó en teatro de repertorio y conoció a Michael Caine, quien era cinco años mayor que él. Ambos vivieron juntos en un apartamento en el centro de Londres cuando buscaban su gran oportunidad.

Consiguió su oportunidad con "Billy Budd" y Stamp se embarcó en una carrera que lo vería en los primeros años de la década de 1960 formando parte del movimiento de los "jóvenes airados" que estaba introduciendo un elemento de realismo social en el cine británico.

Eso fue quizás más evidente en la adaptación de 1965 de la inquietante novela debut de John Fowles, "The Collector", donde interpretó al torpe y solitario Freddie Clegg, quien secuestró a Miranda Grey, interpretada por Samantha Eggar, en un intento retorcido de ganar su amor. Fue una actuación que le valió al joven Stamp, recién salido de su nominación al Oscar, el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de 1965.

Cuando formó parte de ese movimiento británico de la década de 1960, Stamp aprendió de algunos de los actores más experimentados de la era clásica, incluyendo a Laurence Olivier.

“Trabajé brevemente con Olivier en mi segunda película (1962’s “Term of Trial”)”, recordó Stamp en una entrevista con The Associated Press en 2013. “Y me dijo: 'Siempre debes estudiar tu voz”.

Stamp luego pasó a una perfecta imitación de Olivier, continuando, “'porque, a medida que envejeces, tu apariencia se va, pero tu voz se fortalecerá'”.

Su carrera tuvo una pequeña paréntesis desde finales de la década de 1960 después de que no consiguiera el papel de James Bond para reemplazar a Sean Connery. Su regreso tomó la mayor parte de una década, y fue el inesperado papel del General Zod lo que lo trajo de vuelta a la luz pública. Su carrera, en la que también interpretó el papel de Finis Valorum, el canciller supremo de la República Galáctica, en la primera precuela de Star Wars de 1999, "The Phantom Menace", terminó con el thriller psicológico de 2021 "Last Night In Soho".

Nacido en el East End de Londres el 22 de julio de 1938, Stamp vivió una vida colorida, particularmente durante la década de 1960 cuando tuvo una serie de romances, incluyendo con la actriz Julie Christie y la modelo Jean Shrimpton. Se casó con Elizabeth O'Rourke, de 29 años, en 2002 a la edad de 64 años, pero la pareja se divorció seis años después. Sello no tuvo hijos.

Stamp mantuvo su apariencia a medida que pasaban los años, su belleza natural endurecida por un aspecto más curtido.

Generalmente buscaba mantener sus estándares altos, pero hasta cierto punto.

“No hago películas malas, a menos que no tenga para el alquiler”, declaró.