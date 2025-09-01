Muere querido periodista mexicano tras desvanecerse frente a amigos

San José.– El periodismo latinoamericano está de luto tras la repentina muerte del reconocido periodista mexicano Alberto Padilla, quien falleció a los 60 años el viernes 29 de agosto de 2025 en San José, Costa Rica. Padilla, una de las voces más emblemáticas de CNN en Español, dejó un legado imborrable en el ámbito de la comunicación hispana.

Según informó la emisora costarricense CRC 89.1 Radio, donde Padilla conducía el programa diario "A las 5 con Alberto Padilla", el periodista se encontraba en una reunión social con amigos en la tarde-noche del viernes cuando comenzó a sentirse mal y sufrió un desvanecimiento. Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, pero, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir, falleciendo esa misma noche. La periodista Glenda Umaña, colega y amiga de Padilla, señaló que la causa del deceso fue un "ataque fulminante al corazón".

Horas antes de su fallecimiento, Padilla había conducido su programa radial, un espacio dedicado al análisis económico, político y social, demostrando su compromiso con el periodismo hasta el último momento. La noticia, confirmada oficialmente el sábado 30 de agosto, generó conmoción en el gremio periodístico y entre sus seguidores, quienes destacaron su estilo crítico, directo y su capacidad para contextualizar temas complejos.

Nacido el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, México, Padilla se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica. Su trayectoria incluye una destacada labor en CNN en Español, donde condujo el programa Economía y Finanzas, pionero en la cobertura de temas financieros en la televisión hispana. Durante su carrera, entrevistó a líderes globales como Bill Gates, Larry Ellison y Donald Trump, además de presidentes y figuras clave del ámbito político y económico de América Latina.

Padilla residía en Costa Rica desde hace ocho años, donde se consolidó como una voz influyente a través de su programa radial. La emisora CRC 89.1 Radio lo despidió con un emotivo mensaje: “Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”.